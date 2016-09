VS-Villingen. Unterrichtsbeginn nach den großen Ferien ist an der Karl-Brachat-Realschule für die Klassenstufen sechs bis zehn am Montag, 12. September, um 8.30 Uhr. Die Begrüßung und Einschulung der neuen Fünftklässler findet am Dienstag, 13. September, 9 Uhr, in der unteren Sporthalle in Haus 5 (Neubau) statt.