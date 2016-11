Villingen-Schwenningen. Eine Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 15.30 und 16 Uhr am Heidplatz auf Höhe Gebäude Nummer 5 in Villingen. Der Geschädigte stellte seinen VW-Passat auf einem Parkplatz ab, als in der Kürze seiner Abwesenheit ein Fahrzeuglenker den Passat hinten rechts beschädigte. Am Passat entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.