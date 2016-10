Villingen-Schwenningen Unfall auf B 523: heftiger Zusammenstoß

Villingen-Schwenningen. Beim Abbiegen von der B 523 in Richtung Weilersbach hat eine 50-jährige Fahrerin am Mittwochabend ein entgegenkommendes Auto übersehen und so einen Unfall und rund 9000 Euro Sachschaden verursacht. Die Frau war von Villingen kommend in Richtung Trossingen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Weilersbach wollte sie mit ihrem Daihatsu nach links abbiegen. Hierbei achtete die Frau jedoch nicht auf einen entgegenkommenden Audi A4. Laut Polizei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß. Personen wurden nicht verletzt.