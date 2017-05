Villingen-Schwenningen Unfall: 52-Jähriger schanzt gegen zwei Autos

Ersten Angaben der Polizei zufolge sei der Mann bei seiner Fahrt aus Richtung des Fürstenbergrings auf Höhe der dortigen Bushaltestelle aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Straße abgekommen. Hierbei kollidierte er mit einem Randstein, woraufhin der Ford Fiesta abhob und zwischen Baum und Verkehrsschild hindurch auf zwei geparkte Fahrzeuge schanzte. Anschließend kam sein demoliertes Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen.

Während ein Hyundai durch den Aufprall völlig zerstört wurde (die Besitzer hatten den Wagen neu und wollten nächste Woche Freitag in den Urlaub), hielten sich die Schäden an einem VW in Grenzen. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 35.000 Euro. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr nahm die auslaufenden Betriebsstoffe auf, bevor die beschädigten Fahrzeuge vom Abschleppdienst aufgeladen wurden.