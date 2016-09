VS-Schwenningen. Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag, 19.50 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, einen in der Paul-Jauch-Straße geparkten schwarzen Ford mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Durch die Tat entstand nach Angaben der Polizei an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/ 8 50 00 entgegen.