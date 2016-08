Villingen-Schwenningen Unbekannter überfällt Blumenladen mit Pistole

So habe der Unbekannte, der weder vermummt war, noch Handschuhe trug, einer der älteren Damen den Arm von hinten um den Hals geschlungen und sie so fest am Handgelenk gepackt, dass dieses nachher stark gerötet war, schildert Nguyen. Außerdem habe er Mitarbeiter und Kunden mit einer silbernen Pistole bedroht und "Geld her" gesagt. Mit dem Geld in der Kasse und dem, was die Kundin gerade für Blumen bei einer Hochzeit bezahlen wollte und auf den Tresen gelegt hatte – insgesamt 300 Euro – flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Polizeisprecher Michael Aschenbrenner bestätigte, dass es einen bewaffneten Raubüberfall gegeben habe. Ob die Waffe echt war, ist noch unklar.

Der Schock sitzt der Ladenbesitzerin immer noch in den Knochen. Noch nie habe sie jemand überfallen, sagt sie mit unsicherem Blick auf die viel befahrene und belebte Straße. Es habe wie eine spontane Entscheidung des Täters gewirkt, das Geschäft zu betreten, meint sie. Vielleicht sei er mit der Pistole auf dem Weg zu einem anderen Geschäft gewesen, mutmaßt Nguyen. Sie habe jedenfalls Angst davor, dass so etwas noch einmal passieren könnte.

Und doch muss das Alltagsgeschäft weitergehen. "Es gibt noch so viel zu tun mit einigen Hochzeiten", erzählt eine Mitarbeiterin und umarmt die Chefin tröstend. Diese hat inzwischen wieder ihr Lächeln aufgesetzt, denn irgendwie muss es ja weitergehen, auch wenn der Täter bislang immer noch flüchtig ist.

Angaben der Polizei zufolge ist er gut 20 Jahre alt, hat eine kräftige Figur, dunkle Haare und ist zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß. Er trägt eine weiße Baseballmütze, eine Sonnenbrille, eine silber-graue Jacke sowie ein weißes T-Shirt mit Muster. Hinweise nimmt die Polizei in Villingen unter Telefon 07721/60 10 entgegen.