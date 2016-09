Villingen-Schwenningen Umleitung verdirbt Tankstelle das Geschäft

Seit drei Wochen ist die Bundesstraße zwischen der Nordausfahrt Villingen und Peterzell voll gesperrt, die Umleitung aus Richtung Villingen erfolgt unter anderem über die Obereschacher Straße. Von dieser Straße biegt man gewöhnlich in die Breslauer Straße ab, wenn man bei Jürgen Zugmantel tanken will. Doch seit drei Wochen geht das nicht mehr.

Alle, auch seine Kunden aus Obereschach, Königsfeld, Neuhausen oder Erdmannsweiler können nicht mehr auf dem gewohnten Weg anfahren, sondern müssen durch das gesamte Wohngebiet Haslach. Den Weg hindurch müssen sie allerdings alleine finden, Hinweisschilder? Fehlanzeige!

Gut 30 Prozent Umsatz­einbuße stellt Zugmantel fest und das durch eine Maßnahme, für die ihm und auch seinen Kunden jedes Verständnis fehlt. Die Verkehrsströme über die Umleitungsstrecken sollen möglichst ungehindert fließen, so die offizielle Begründung aus den zuständigen Ämtern. Deshalb ist auch die Ampel an der Obereschacher Straße auf Dauergrün geschaltet. Was wenig Sinn macht, wenn die Fußgänger sich jederzeit dazwischenschalten können. Und das passiert häufig, beobachtet Zugmantel. Einen nennenswerten Rückstau hat er deswegen aber noch nie beobachtet. Wer die Ampel hinter sich hat, muss beim bald folgenden Kreisverkehr mit Abbiegemöglichkeit ins Haslach ohnehin die Vorfahrt achten – auch deshalb versteht Zugmantel den Aufwand nicht, der ihm zudem heftig schadet. Denn trotz ausbleibender Kundschaft staut sich der Verkehr vor seiner Tanke, wenn sich Autofahrer aus dem Haslach plötzlich in einer Sackgasse wiederfinden, wenden müssen und dafür gnadenlos das Tankstellengelände nutzen.