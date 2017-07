Villingen-Schwenningen Umfrage offenbart Unzufriedenheit beim Sportangebot

Das bestätigt jetzt auch die Auswertung der Umfrage. Diese macht deutlich, dass es das oberste Ziel sollte sein, die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen den Sportvereinen und den Studierenden zu verbessern, heißt es in der Mitteilung. Zahlreichen Hochschülern sei beispielsweise nicht bewusst, welches vielfältige Angebot bereits besteht. Der Sportverband Villingen-Schwenningen sieht ebenfalls die kurze Verweildauer der Studierenden am Standort kritisch, weist aber darauf hin, dass Sportler, die bereits in ihrer Heimat bestimmte Sportarten betrieben haben, einfach ins Vereinsleben in VS eingebunden werden können.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass es in der Vernetzung der Vereine mit den Hochschulen noch Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Außerdem gibt es Optimierungsbedarf bei den Vereinsangeboten für Hochschüler. Zu diesen Punkten will die Stadt nun gemeinsam mit dem Sportverband und den Vereinen konkrete Maßnahmen erarbeiten.