Villingen-Schwenningen Überfall: Polizei sucht Täter mit Phantombild

Am Dienstag, 15. August, gegen 22 Uhr, kam es zu dem Raubüberfall in der Schwenninger Gaststätte in der Oberdorfstraße. An diesem Abend wurde im Fernsehen das Fußballspiel zur Champions League-Qualifikation zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Liverpool ausgetragen. Ein Gast verständigte offensichtlich während des Spiels einen Komplizen, der dann erschien.

Beide zwangen den Gastwirt unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe seiner Tageseinnahmen. Der erste Täter wird auf dem Phantombild gezeigt: männlich, etwa 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat eine Halbglatze. Auffallend waren seine Lücken zwischen den einzelnen Zähnen.

Der zweite Täter, von dem es kein Bild gibt, war etwa 35 Jahre alt, um die 1,75 Meter groß, hatte eine stabile Figur und eine Glatze.