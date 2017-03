Villingen-Schwenningen. Die städtische Ehrenamtsakademie lädt in Kooperation mit der Volkshochschule am Dienstag, 14. März, 18 Uhr, in die Räume der VHS Schwenningen (Metzgergasse 8) zum Vortrag "Macht- und Geschlechterverhältnisse im Kontext Flucht" ein. Karin Sauer, Dozentin der Dualen Hochschule, erläutert Macht- und Gewaltverhältnisse, die den Alltag von geflüchteten Menschen in den Herkunftsländern bestimmten und bei der Bearbeitung von Konflikten berücksichtigt werden sollen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter Telefon 07720/82 22 72 und 07721/82 22 90.