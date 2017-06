Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule lädt gemeinsam mit dem BUND und den Naturfreunden ein zu einer Natur- und Kultur-Wanderung vom Fallerhof bei Gütenbach (bekannt aus der Fernsehserie), vorbei am Balzer Herrgott bis zur Einkehr in der Hexenlochmühle. Treffpunkt ist am Samstag, 24. Juni, 8.30 Uhr im Villinger Bahnhof, Abfahrt um 8.42 Uhr mit dem Bus nach Furtwangen. Die Rückfahrt erfolgt mit Bus und Bahn über Hinterzarten, Rückkehr ist um 18.20 Uhr. Die elf Kilometer lange Wanderstrecke hat auch steile Abschnitte. Die Fahrtkosten betragen 15 Euro. Mit der Anmeldung bis Freitag, 23. Juni, unter Telefon 0176/96 03 43 37 gilt die Teilnahme als bestätigt.