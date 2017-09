Villingen-Schwenningen Thesen Luthers wirken in VS nach

Villingen-Schwenningen. Rund 60 kirchenhistorisch interessierte Zuhörer waren zum Auftakt der Veranstaltung dabei, die der Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv und der Evangelischen Erwachsenenbildung im Rahmen sowohl des Stadtjubiläums als auch zum Anlass von 500 Jahre Reformation initiiert hatte.

Die Geschichte der Verena Müller, die 1670 vor das Kirchenkonvent in Schwenningen treten musste, weil sie ihr krankes Kind zu den Nonnen nach Villingen gegeben hatte, würde heute zwar nicht mehr so passieren, doch die von den Thesen Luthers eingeleiteten Konfessionalisierungsprozesse wirken in Tannheim, Villingen und Schwenningen immer noch nach.

Michael Tocha, ehemaliger Geschichtslehrer und Mitglied des Baar-Vereines, führte in die Themen der zwei Symposiumstage ein. Vorlesungsgleich interessant waren die ersten Beiträge von Kreisarchivar Clemens Joos über die Kirchengeschichte der frühen Neuzeit in Villingen, von Carsten Kohlmann über das evangelische und katholische Tennenbronn, von Hermann Ehmer aus Stuttgart über die konfessionellen Auseinandersetzungen im Alltag und von Michael Tocha über die Bildung, Gelehrsamkeit und katholische Aufklärung bei den Villinger Benediktinern.