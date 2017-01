Nicht mal das regnerische Wetter konnte gestern Abend die Freude über ein besonderes Spektakel trüben: Der Ortsverband Villingen-Schwenningen des Technischen Hilfswerks hatte am Villinger Eisweiher Schlittschuhlaufen unter Flutlicht ermöglicht. Mit zehn Mann hatte das THW am frühen Abend in der Waldstraße aufgeschlagen und für die passende Beleuchtung gesorgt. Der Ankündigung folgten zahlreiche Schlittschuh-Begeisterte, die entweder gemütlich ihre Runden drehten, den Kindern die ersten Schritte auf dem Eis beibrachten oder sich beim Eishockey-Match gegenüber standen. Zum Aufwärmen dienten anschließend Glühwein, Kinderpunsch und eine heiße Wurst – kein Wunder, dass die Aktion bei allen bestens ankam. Foto: Eich