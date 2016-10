Villingen-Schwenningen Team entführt Gäste in Bodega mit spanischem Flair

Den Hauptgang bildete eine Paella mit Meeresfrüchten, und ein Dessertteller mit spanischem Flan und Mandelkuchen rundete die kulinarischen Genüsse ab.

Dazwischen unterhielt musikalisch Thomas Heinsohn mit Gesang und Gitarre. Birgit Leibold erzählte die Sage von dem Kind des Mondes. Erhard Gwosch berichtete mit eindrucksvollen Bildern von den Anfängen der Pilgerreisen nach Santiago de Compostela und den bisherigen Etappen auf dem Jakobsweg, den die Pilgergruppe von St. Bruder Klaus in den vergangenen zehn Jahren bereits zurücklegte, die in diesem Jahr Pamplona in Spanien erreichte.

Franziska Storz beendete mit verschiedenen Flamenco-Tänzen das abwechslungsreiche Programm. Zum Abschluss gedachte Bettina Wöhrle mit bewegenden Worten dem kürzlich verstorbenen Kochteammitglied ­Jutta Schofer.

Mit reichlichem Applaus wurden die fünf Köchinnen und die Servierkräfte Laura Haas, Florentine Jung, ­Thomas Kadow, Elena und Gabriel Wöhrle für einen rundum gelungenen Abend bedacht. "Es ist Herausforderung, viel Arbeit und Freude zugleich, so ein Ereignis durchzuführen", erklärte ­Marie-Luise ­Birkenberger.

"Froh sind wir über die Unterstützung von mehreren Sponsoren und die Arbeit unserer jungen Servierkräfte, die sich ebenfalls in den Dienst der guten Sache stellen", denn das Kochteam verwendet den Erlös erneut als Spende für ein Projekt von St. Fidelis.