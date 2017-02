Villingen-Schwenningen Tauben pfeifen nicht nur auf die Kunst

Grundsätzlich haben die wild lebenden Tiere auch in den Augen von Jochen Früh, Leiter des Gesundheitsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis, nichts in den Städten zu suchen. Doch das Nahrungsangebot sei einfach zu verlocken, zumal es Menschen gebe, die die Tauben auch noch füttern, ergänzt er. Mit dem Ergebnis, dass sich die Taubenpopulationen auch in Städten wie VS explosionsartig vermehren. Dennoch, mahnt Früh, gebe es in VS noch deutlich weniger Tauben als in anderen Kommunen. Eine Gefährdung durch die vielen Tiere mag der Gesundheitsexperte jedoch nicht sehen. "Eine Ansteckung ist sehr fraglich", meint er, selbst wenn Kot trockne und in staubartige Partikel zerfalle, aufgewirbelt werde und möglicherweise in die Atemwege der Menschen gelange. Der Kot und damit mögliche Erreger seien nur noch in einer extrem schwachen Konzentration vorhanden, erläutert er. "Dabei kann keine gravierende Keimbelastung entstehen", urteilt er. Anders sehe es mit Reinigungskräften aus, die beispielsweise auf Speichern zentimeterdicke Kotschichten entfernen müssen. Da sollten Schutzanzüge und -masken selbstverständlich sein, so Früh.

Der Trick mit den Eiern

Ähnlich stellt sich das Tauben-Thema auch für ein Mitglied des Geflügelzuchtvereins 1899 Villingen dar. "Die Tiere sollten eben nicht noch zusätzlich gefüttert werden", meint er und verweist auf einen Trick, um den Tierbestand in den Städten in grenzen zu halten. In manchen Städten werden die Tauben an speziellen Plätzen ausgetrickst: Taubenschläge werden eingerichtet. Dies können leer stehende Dachräume sein, die ohnehin von Stadttauben als Wohn- und Brutort aufgesucht werden. Dort werden die gelegten Taubeneier durch Gips- oder Kunststoffattrappen ersetzt. Die Tauben brüten auf den künstlichen Eiern weiter.

Für VS sind solche Taubenschläge oder -Häuser derzeit kein Thema. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, lenkt den Blick eher auf ein paar "unbelehrbare Bürger", die trotz Verbots an verschiedenen Stellen der Stadt, an Innenstadtplätzen wie auch an Unterführungen, die Tiere munter weiter füttern.

"Und damit eine Ordnungswidrigkeit begehen", so Brunner. Zum Ärger vieler Eigentümer, deren Fassaden und Häuser durch den aggressiven Taubenkot beschädigt ­werden.