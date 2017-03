VS-Villingen. Ein 22-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in der Gerberstraße in Villingen gewaltsam einer jungen Frau die Handtasche entrissen, ist mit dieser zunächst geflüchtet, kurze Zeit später aber von einer Polizeistreife in der Innenstadt vorläufig festgenommen worden. Die ebenfalls 22 Jahre junge Frau war mit einer Freundin kurz nach 4 Uhr zu Fuß in Richtung Bärengasse unterwegs, als sie bemerkten, dass ihnen ein Mann folgte. Beide Frauen sprachen den Mann an, woraufhin dieser sich nach einem kurzen Gespräch entfernte, dann aber wieder auf die Frauen zuging. Nach einem weiteren kurzen Gespräch griff der 22-Jährige plötzlich nach der um die Schulter hängende Handtasche der jungen Frau, riss daran, so dass sich der Riemen der Tasche löste und rannte davon. Eine Streife der verständigten Polizei konnte den Flüchtigen kurze Zeit später in der Innenstadt vorläufig festnehmen.