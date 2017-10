Villingen-Schwenningen Tannheim wird zur Ortschaft

Ein paar Änderungen gibt es bei Begrifflichkeiten. So wird jetzt von Ortschaften gesprochen und nicht mehr von Stadtbezirken, auch Bürgerversammlungen gibt es keine mehr, die hießen jetzt Einwohnerversammlungen.

Ortsvorsteherin Anja Keller teilte dem Ortschaftsrat mit, dass in der kommenden Woche in der Schule die lange geplante Brandschutztür eingebaut wird. Ebenfalls macht sich eine Fachfirma kundig, wie künftig Rathaus, Turn- und Festhalle, Kindergarten, Feuerwehrhaus und FC-Sportheim an das Gasnetz angebunden werden. Im Rahmen der Sicherheitsbegehung im Kindergarten wurde das Glas von zwei Türen den neuen Normen angepasst. Ausführlich erörtert wurde, ob in der Zunftstube im Untergeschoss des Heimatmuseums ein Sanierungsputz angebracht wird oder eine entsprechende Wandentlüftung eingebaut wird. Im Rathaus hat sich die Methode mit dem Sanierungsputz vor 15 Jahren bewährt. Die Ausstattung mit drei Laternen auf dem Weg vom Stankert zum Mühlacker ist tatsächlich nötig, um den DIN-Normen zu entsprechen, brachte Ortsvorsteherin Keller in Erfahrung. Die drei Lampen kosten 10 000 Euro, dafür wird es dort dann ganzjährig ganz besonders hell.