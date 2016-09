Das Programm für das Herbstkonzert der Tannheim Singers am Samstag, 8. Oktober, in der Turn- und Festhalle Tannheim steht, an den letzten ­Feinheiten arbeitet der Chor mit seinen 18 Sängern zwischen 16 und 86 Jahren noch mit seinem Dirigenten Konstantin ­Hayeck. Es soll kein Konzert im herkömmlichen Sinn werden, erklärt Vizevorsitzende Helena Ahrens, denn der Herbst sei ja alles andere als nur düster, sondern strahlt auch Wärme aus und gibt Schwung. So wie die Herbstlieder der Tannheim Singers und die deutschen Evergreens wie "Heute hier, morgen dort". Das Lieder-Programm der Gäste vom Gesangverein Harmonie Brigachtal und vom Männergesangverein ­Sunthausen ist von ähnlicher Struktur. Nach rund einer Stunde soll das ­Gesangsprogramm zu Ende gehen und der für manchen vielleicht noch gemütlichere Teil des Samstagabends beginnt. Die junge dynamische Live-Band Mantic spielt mit Melodien aus den 1970er und 80er Jahren zum Tanz auf. Für das leibliche Wohl wird aus der Hallenküche gesorgt. Foto: Zimmermann