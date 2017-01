VS-Schwenningen. Zu einem Nachtgebet am Freitag 20. Januar, 20.30 Uhr, lädt Pastoralreferent Uli Viereck über konfessionelle und auch sprachlichen Grenzen hinweg, Glaubende und Gottsuchende ein. Es findet im Meditationsraum im ersten des Gemeindehauses St. Franziskus in der Erzbergerstraße statt. Die Tradition der Taizé-Gebete, die von der ökumenischen Kommunität im kleinen Ort Taizé in Frankreich ausgeht, ist weltweit verbreitet. Sowohl in evangelischen als auch katholischen Kirchen wird in dieser schlichten und anrührenden Weise gesungen, gebetet, auf das Wort der Heiligen Schrift gelauscht, geschwiegen und betrachtet.