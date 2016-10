Villingen-Schwenningen. Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in die städtische Oberlin-Kindertagesstätte am Schwenninger Schwarzwaldplatz eingestiegen. Nach Angaben der Polizei knackten sie das Schloss des Hintereingangs und durchstöberten sämtliche Räume. Die Täter entwendeten neben einer Kaffeemaschine auch Kochtöpfe und Süßigkeiten. Die genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, entgegen.