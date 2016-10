Villingen-Schwenningen Suche nach bewaffnetem Räuber

Villingen-Schwenningen. Nach einem Raubdelikt, welches von einem maskierten Mann in den frühen Morgenstunden des vergangen Freitags, 28. Oktober, in einer Café-Bar in der Uhlandstraße in Schwenningen begangen worden ist, sucht nun die Kriminalpolizei Villingen mit einem Foto einer Überwachungskamera nach dem derzeit noch unbekannten männlichen und zur Tatzeit mit einer Pistole bewaffneten Täter.

Nachdem die Bar am Freitagmorgen, kurz nach 1 Uhr, den Betrieb bereits eingestellt hatte und zwei angestellte Frauen mit Reinigungs- und Aufräumarbeiten sowie mit der Abrechnung beschäftigt waren, betrat der dunkel gekleidete und mit einer Art Schal maskierte Mann laut Angaben der Polizei die Café-Bar. Mit einer Pistole in der Hand bedrohte der Unbekannte die Angestellten. Dann griff sich der Maskierte im hinteren Bereich der Theke einen Bediengeldbeutel mit Wechselgeld sowie die zur Abrechnung bereitgelegten Tageseinnahmen und flüchtete mit seiner Beute aus der Bar.

Mit einem Bild einer Überwachungskamera sucht die Kripo Villingen nun nach dem Täter. Der war mit einem auffällig gefleckten Tuch oder auch einem Schal maskiert. Unter dem Schal trug der Mann augenscheinlich eine Brille. Er trug dunkle Hosen und hatte eine Kapuze, eventuell die des getragenen Shirts über den Kopf gezogen. In der linken Hand hielt der Täter eine Pistole. Demzufolge handelt es sich möglicherweise um einen Linkshänder.