Villingen-Schwenningen Stuhlpatenschaften mit Erfolg gestartet

Wie geht es mit der Städtischen Galerie weiter? Soll die Stelle des 2018 ausscheidenden Lei­ters Wendelin Renn nicht neu besetzt werden? "Villingen-Schwen­nin­gen verfügt hier über einen Ort außergewöhnlicher Qualität und überregionaler Ausstrahlung. Das darf in den Augen der Mitglieder nicht ge­fähr­det werden", zeigt der Freundeskreis auf. Im Dezember werde der Gemeinderat das Thema diskutieren. Der Freundeskreis sieht erheblichen Informations­bedarf, auch für die­jenigen Rats­­mitglieder, die mögli­cher­weise noch nie in der Galerie waren. Daher werde der Vorstand für den ersten Samstag im Dezember alle Gemeinderats- und Vereinsmitglieder zu einem gemein­samen Rundgang und Diskussion in die Galerie in Schwenningen einladen.