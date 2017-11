Villingen-Schwenningen Stück rund um Luther

Rund 40 Jungen und Mädchen hatten sich angemeldet und kamen in den Herbstferien in die Pauluskirche. An den beiden Tagen erfuhren die Kinder viel von Martin Luther. Die Ängste der Menschen im Mittelalter, Luthers Kampf gegen den Ablasshandel, seine 95 Thesen und seine Erkenntnis "Sola gratia" – "Allein Gnade" – waren einige Themen, mit denen sie sich beschäftigten. Natürlich erfuhren sie auch, dass Martin Luther erstmals die Bibel ins Deutsche übersetzt hatte und wie sich die Bibel dank Johannes Gutenbergs Buchdruck schnell verbreitet hat. Am Ende ging es dann noch um das Abendmahl und die Taufe und um den Mut machenden Satz Luthers "Ich bin getauft".

Die einzelnen Einheiten begannen zunächst in der großen Gruppe in der Kirche und wurden dann in Kleingruppen vertieft. Es wurde gesungen und gebastelt, Geschichten gelauscht und auch viel miteinander gesprochen. Besonderen Spaß hatten die Kinder an einem kleinen Mitmachtheater: Martin Luther wurde vor den Reichstag zitiert, vor dem er schließlich seinen berühmten Satz sagte "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders". Alle Kinder waren an diesem Stück beteiligt und waren voller Eifer dabei.

Natürlich fehlte auch das gemeinsame Mittagessen nicht. Und es blieb auch Zeit, dass sich der Nachwuchs bei dem warmen Wetter draußen austoben konnte. Abgeschlossen wurden die beiden Tage mit einem Familiengottesdienst, zu dem auch zahlreiche Eltern, Geschwister und Großeltern gekommen waren.