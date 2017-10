Villingen-Schwenningen Studenten helfen internationalen Studierenden

VS-Schwenningen (lis). Seit einem halben Jahr zählt Jessica Greenwood zum Team des International Centers (IC). "Ich habe viel Kontakt mit den Gaststudenten." Was der Studentin sonst an ihrer Tätigkeit gefällt? "Ich finde es schön, einen Einblick zu bekommen, was hinter den Kulissen läuft."

Neu dabei ist Nadine Skerlavaj. Wie Greenwood kommt sie aus der Nähe von Pforzheim und studiert im dritten Semester International Business Management (IBM). "Es ist cool, mit den internationalen Studenten in Kontakt zu stehen. Sie wissen zu schätzen, dass man sich um sie kümmert und sind wirklich dankbar für die Hilfe."