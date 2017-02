Villingen-Schwenningen Stimmgabeln und Schüssler-Salze

Schwarzwald-Baar-Kreis. Veranstalterin Sabine Selka erwartet zirka 500 Besucher zu der Naturheilmesse "Spiritualität und Gesundheit", die seit vielen Jahren am gleichen Ort stattfindet. "Der Akzent liegt auf Gesundheit und Spritualität", betont sie. Noch vor mehr als einem Jahrzehnt waren es vor allem die Wahrsager und Kartenleser, die das Interesse des Publikums auf sich zogen. Dieses Mal hat es sogar die Firma Vorwerk, Niederlassung Villingen, unter die Veranstalter geschafft. Nicht nur mit Staubsaugern, denn es geht ja auch um reine Raumluft, sondern möglicherweise sogar mit dem berühmten Thermomix. Unter den Messeständen im Foyer der Neuen Tonhalle sind viele "Stammausteller", die schon seit Jahren immer wieder zu der Naturheilmesse nach Villingen kommen. Neu ist in diesem Jahr unter anderem ein Stand, der "mediale Kunst" offeriert. "Das sind medial gemalte Bilder, die sich viele in ihre Wartezimmer oder Behandlungsräume hängen", erklärt Sabine Selka. "Medial malen", was bedeutet das? "Also die Künstlerin malt nach Intuition", erklärt die Veranstalterin. Überraschen lassen will sie sich von einem weiteren neuen Stand, der frische Naturkosmetik anbietet. Ein interessantes Programm wird auch ein weiterer Messestand offerieren: indianisches Kunsthandwerk und "hellsichtige Lebensberatung". Letztere bietet eine sehbehinderte Ausstellerin an.

Indianische Heiltrommeln und Schwarzkümmel sind weitere Angebote. Außerdem wird zum Beispiel "Frequenzheilung mit Stimmgabeln" angeboten. Edelsteine und Esoterik-Bücher, letztere von Sabine Selkas Ehemann Norbert präsentiert, runden das Sortiment seit Jahren auf. Aura-Beratung ist auch immer dabei, dieses Mal mit einem neuen Stand. Heilung mit Stimmgabeln ist außerdem ein weiteres Angebot. Die Stimmgabeln werden auf eine bestimmte Frequenz eingestimmt. Schüssler-Salze werden ebenfalls angeboten.

Die meisten Besucher erwartet Sabine Selka aus der näheren Umgebung im Umkreis von zirka 40 bis 50 Kilometern, bis zu 100 Kilometer reiche das Einzugsgebiet. Früher sei das Interesse an Esoterik noch stärker gewesen, dann kamen auch schon mal 800 bis 1000 Besucher. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gibt es wieder interessante Vorträge, beispielsweise über Elektrosmog, "Erdstrahlen" und unterirdische Wasseradern als Auslöser von Krankheiten sowie energetische Schutzmaßnahmen für Mensch und Wohnung. Angeboten werden "Heilmöglichkeiten mit Hilfe von Energiearbeit und Heil(steinen)kristalle". "Das Wassermann-Zeitalter, gibt es das, was heißt das wirklich, woran können wir es erkennen?", ist weiteres Vortragsthema. Engel, Druiden, Lichtblockaden und Quantenheilung stehen im Mittelpunkt weiterer Vorträge.