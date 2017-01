Villingen-Schwenningen Sternsinger sammeln fast 3000 Euro

Im Fokus des Dreikönigssingens 2017 stand die Region Turkana im Nordwesten Kenias, ohnehin eine der ärmsten Regionen des Landes und obendrein von immer länger werdenden Dürreperioden gezeichnet. Die Folgen des Klimawandels tragen dazu bei, dass sich bittere Armut und soziale Spannungen ausbreiten und intensivieren.

Das Team des Familiengottesdienstes hat in der Vorbereitung mit den Kindern und Jugendlichen dieses Thema aufgearbeitet. Wie wichtig eine intakte Natur für das Leben ist, wurde in einem Anspiel mit begleitendem Text sehr anschaulich dargestellt.

So gewappnet brachten die Kinder also Gottes Segen in die Häuser und baten um Spenden zu Gunsten des Kindermissionswerkes "Sternsinger", das zahlreiche Projekte bei der Schaffung sicherer Lebensgrundlagen und somit einer besseren Zukunftsperspektive unterstützt. Sie setzen sich auch dafür ein, den Frieden in der Grenzregion zu Äthiopien zu stabilisieren.