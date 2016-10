Villingen-Schwenningen Stadtmusik tritt mit Sängerin auf

Seit Jahren präsentiert die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen im November herausragende konzertante Blasmusik im Franziskaner-Konzerthaus. Doch so etwas, wie das Große Orchester dieses Jahr geplant hat, gab es bei dem Villinger Orchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Markus Färber noch nie. Vier unterschiedliche Chansons – Milord, Hymne l’amour, Je ne regrette rien und j’m’en fous pas mal – arrangiert vom musikeigenen freien Arrangeur Matthias ­Bucher, werden mit einer professionellen Sängerin aus Mannheim im Rahmen des Jahreskonzertes aufgeführt.

Die junge Sängerin Juliette Brousset aus Mulhouse im Elsass studierte bis 2012 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim zusammen mit Matthias Bucher und erhielt dort ihren Bachelorabschluss im Fach Jazzgesang. Danach absolvierte sie ein Masterstudium mit der gleichen Fachrichtung an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. Diese exzellenten Abschlüsse sowie ihre französische Herkunft prädestinieren sie geradezu für die Chansons, welche zu Ehren des 100. Geburtstags von Edith Piaf von Matthias Bucher bearbeitet wurden.

Die Erstaufführung dieser Fassung war bereits 2014 mit der Mannheimer Bläserphilharmonie. Matthias Bucher spielt schon seit seiner frühen Kindheit als Schlagzeuger bei der Stadt- und Bürgerwehrmusik und ist auch ehrenamtlich aktiv als Personalverantwortlicher. Sein Studium der Schulmusik hat er seit 2015 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und ist gerade an seinem Referendariat. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als angehender Lehrer arbeitet Bucher nebenher als freischaffender Arrangeur und hat so schon viele vielversprechende Aufträge bearbeitet und auch für die Stadt- und Bürgerwehrmusik schon einige Stücke arrangiert.