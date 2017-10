Ganz der Tradition verpflichtet, wird die Stadtharmonie Villingen ein Jahreskonzert spielen. Am Samstag, 2. Dezember, werden die Jugendkapelle und das Große Orchester im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen ihr Können zeigen. Die Stücke sind ausgewählt, es geht in die intensive Phase der Vorbereitung. Zu diesem Zweck haben sich die Musiker des Großen Orchesters mit ihrem Dirigenten Mario Mosbacher an das Fürstenberggymnasium in Donaueschingen zurückgezogen. Die geleistete intensive Probenarbeit hat eine tiefe Begegnung mit den Stücken ermöglicht. Die kommenden Proben werden für den nötigen Feinschliff sorgen. Am Wochenende 11. und 12. November wird die Jugendkapelle ihr Probenwochenede in der Bernhardshütte haben, ebenfalls im Blick auf das Jahreskonzert am 2. Dezember: Die Jugendlichen werden sich intensiv vorbereiten, feiert die Jugendkapelle doch 90-jähriges Bestehen. Foto: Stadtharmonie