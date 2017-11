Villingen-Schwenningen Staatssekretär übt deutliche Kritik an Kubon

Villingen-Schwenningen (cos). Das eigentlich für den heutigen Freitag geplante Gespräch mit allen Beteiligten sei vorerst nicht notwendig, heißt es. Stattdessen müssten nun auf Fachebene Zahlen, Daten und Fakten gesammelt werden, die belegen, dass die Erweiterung der Kernhochschule der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen tatsächlich darstellbar wäre. Als unsere Redaktion bei der Pressestelle des Innenministeriums in Stuttgart nachhakt, warum das Gespräch nicht stattfinden soll und wer es abgesagt hat, kommt eine bemerkenswerte Antwort. Staatssekretär Martin Jäger lässt ein Zitat zur Verfügung stellen, das eindrucksvoll belegt, dass die Stimmung zwischen Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Rupert Kubon und der Behörde momentan nicht die beste ist: "Wir beteiligen uns nicht am Vorwahlkampf von Herrn Kubon. Er sollte lernen, dass vertrauensvolle Zusammenarbeit anders aussieht. Statt dessen kommuniziert er lieber über die Zeitungen. Deshalb ist es jetzt besser, wenn die Fachleute miteinander sprechen und die tatsächlichen Probleme lösen." Weiterhin betont Jäger aber auch: "Unser Ziel bleibt es, den Hochschulstandort Villingen-Schwenningen zu stärken."