Villingen-Schwenningen Spirituelle Wandertage

Die Fachfrau hat seit ihrem Berufsbeginn 1983 in verschiedenen Gemeindebereichen gearbeitet sowie in Tagungshäusern in Bad Herrenalb, und der Diakonissenanstalt in Karlsruhe und als Seelsorgerin in der Reha. Derzeit besucht sie die Gemeinden im Bezirk.

Zu den Reparaturcafés in St. Georgen und Furtwangen und zum Trauercafé in Furtwangen hat sie bereits Kontakt aufgenommen.

In Vorbereitung sind spirituelle Wandertage im Allgäu speziell für Menschen mit Ruhestandsperspektive. Birgit Samlenski freut sich über Gemeindeglieder, die gemeinsam mit ihr Angebote für Menschen über 50 entwickeln und auf den Weg bringen möchten. Infos und Kontaktaufnahme unter Tel 07721/ 84 56 16 9 und Mail 55plus@ekivill.de.