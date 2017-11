Villingen-Schwenningen Spielzeugmarkt lockt Besucher an

VS-Marbach (kal). Zunächst hatten die Veranstalter ein wenig Bedenken, da ausgerechnet am vergangenen Wochenende wegen des Neubaus vom Kreisel auf einem Teilstück der Kirchdorfer Straße eine Vollsperrung angekündigt war. Doch nun stand der Termin fest, alle vorhandenen Tische für die Verkäufer in der Turn- und Festhalle waren längst vergeben. Die Ortsverwaltung gab rechtzeitig bekannt, auf welchen Straßen die Festhalle trotz Vollsperrung zu erreichen sei.

Pünktlich um 14 Uhr wurden die Türen geöffnet, und sogleich gab es kaum noch ein Durchkommen zwischen den vollbeladenen Tischen. Sogar die Bühne war geöffnet, damit auch dort Verkaufstische platziert werden konnten. Die Anbieter, Mütter, Väter, Kinder und auch Großeltern mussten nicht lange auf interessierte Käufer warten. Das Angebot war überwältigend.

Für jedes Alter gab es reichlich Auswahl an allen nur erdenklichen Spielsachen. Manche Eltern, die ihre Kinder mitgebracht hatten, hatten Mühe, ihre Sprösslinge von den beladenen Tischen weg zu bekommen, denn für die Kleinen bot sich ein wahres Spielzeug-Paradies, aber auch die Erwachsenen staunten nicht schlecht über die Vielzahl der Angebote. Schnell verbreitete sich auch die Nachricht, dass die Vollsperrung in der Ortsmitte aufgehoben sei, und das brachte einen weiteren Ansturm an Basarbesuchern mit sich.