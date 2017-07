Villingen-Schwenningen Speisefett sorgt für Straßensperrung

Gegen 19 Uhr hatte am Freitagabend ein Lastwagen mehrere Liter altes Speisefett auf dem Habsburgerring verloren. Was zunächst lediglich nach Straßenreinigungsmaßnahmen ausgesehen hatte, entpuppte sich im Laufe des Abends zu einem Großeinsatz der Spezialfirma "Kerler Entsorgung und Containerdienst" aus Titisee-Neustadt. Diese rückte mit mehreren Fahrzeugen an und war mit den Reinigungsarbeiten der Straße beschäftigt.

Weshalb der Transporter das alte Fett verloren hat, ist derzeit nicht klar.