Villingen-Schwenningen Sorge um die Schließung bewegt viele

Bruce Rich, der amerikanische Rechtsanwalt und Buchautor, der jüngst in Schwenningen auf den Spuren seiner Ahnen war (wir berichteten), war begeistert: "Das Uhrenindustriemuseum ist ein TopMuseum". Was hier gezeigt werde, sei gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je – nämlich die Entwicklung der Industrialisierung Schwenningens, beispielhaft für ganz Deutschland. Hier sei zu sehen, dass die Identität der Stadt auf der Geschichte von Migration und Toleranz beruhe.

Als er gehört habe, dass die Schließung des Museums im Raum stehe, konnte er es nicht fassen. Dass ein derart gut gemachtes Museum geschlossen werde, wäre in den USA undenkbar.

Derzeit erhält das Museum einen Betriebskostenzuschuss der Stadt in Höhe von 93 400 Euro, verrechnet im Budget der städtischen Museen sowie einen Zuschuss vom Kreis in Höhe von 30 000 Euro. Zusammen mit Spenden, Sponsoring, Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen aus Eintritten und Verkäufen im Museumsshop ergibt sich laut Verwaltungsvorlage ein Jahresbudget von 139 200 Euro. Damit werden hauptsächlich die Personalkosten von 58 000 Euro und die Mietkosten in Höhe von 52 000 Euro bestritten.

Nach dem Ausscheiden der bisherigen Geschäftsführerin Ingeborg Kottmann in den Ruhestand, gebe es kein Personal mehr zur fachlichen und konservatorischen Betreuung der Sammlung und zur Ausstellungskonzeption. Deshalb müsse für diese unverzichtbaren Kernaufgaben mindestens eine halbe Stelle mit einem Kostenaufwand von rund 32 000 Euro pro Jahr neu eingerichtet werden, heißt es in der Vorlage weiter.