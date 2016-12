Villingen-Schwenningen Sogar der Postbote singt mit

Fragende Blicke, offene Münder, allgemeines Erstaunen: Was ist das denn jetzt? Schon gesellt sich eine Sängerin dazu, klinkt sich in den Gesang der eingängigen Melodie von "Thank you Lord" ein. Das Klappern verstummt, schnell werden die ersten Handys gezückt, denn immer mehr Sänger stimmen in den Chor ein.

Der nur scheinbar zufällig eintretende Postbote singt mit, und als schließlich die Geigerin Julia Amirova auf dem Tisch stehend die mittlerweile in Chorstärke schmetternden Sänger begleitet, wurde den Café-Besuchern allmählich klar: Hier läuft gerade ein so genannter Flash-Mob.

Der Begriff Flash-Mob bezeichnet laut Wikipedia einen kurzen, scheinbar spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen oder halböffentlichen Plätzen. Flashmobs gelten als spezielle Ausprägungsformen der virtuellen Gesellschaft, die Medien wie Mobiltelefone und Internet benutzt, um kollektive direkte Aktionen zu organisieren. Initiator war in diesem Fall Serhan Sidan, Chef der hiesigen Agentur Mattomedia. Hintergrund der Aktion: Der Chorus Mundi, ein Gospelchor, der wöchentlich im Gemeinderaum der Markuskirche in der Heidelberger Straße in Villingen probt, freut sich immer über neue Sänger.