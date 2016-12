Villingen-Schwenningen Sie ist die gute Seele des Vereins

VS-Villingen. Der Deutsche Alpenverein (DAV), Sektion Schwarzwald, ist mit etwa 3.200 Mitgliedern eine der größten Vereine im Schwarzwald-Baar-Kreis. Vielen ist nicht bekannt, dass der DAV eine Geschäftsstelle in Villingen unterhält. In der Rietgasse 16/1 im vereinseigenen Haus am Romäusturm ist das Büro.