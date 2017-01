VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch (Kalkofenstraße 3) zeigt morgen, Mittwoch, 20.15 Uhr, in Zusammenarbeit mit der VHS den britischen Spielfilm "Mr. Holmes". Sherlock Holmes hat es mittlerweile auf stolze 93 Jahre gebracht und lebt zurückgezogen in seinem Landhaus. Über Heldengeschichten, die im Kino über ihn erzählt werden, kann er nur den Kopf schütteln, ist doch das meiste glattweg erfunden. Holmes widmet sich nun der Bienenzucht und weist Roger, den Sohn seiner Haushälterin in die Geheimnisse der Imkerei ein. Die beiden sind die einzigen, die er in seiner Nähe duldet. Doch manches Mal kommen die Erinnerungen an alte Fälle gegen seinen Willen auf, insbesondere an diesen einen, in dem eine wunderschöne Frau in Gefahr war. Ob er den ungelösten Fall noch knacken kann, obwohl sein Gedächtnis schwindet? Der Film läuft im englischen Original mit Untertiteln. Weitere Informationen und Reservierungen unter guckloch-kino.de.