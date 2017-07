Villingen-Schwenningen Teilgenehmigung zum Ostanflug abgelehnt

Die erforderliche Anhörung zum Betriebsreglement 2014 ist abgeschlossen. Bisher hat das deutsche Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung aber die dafür erforderliche Durchführungsverordnung bisher nicht vorgelegt. Für das schweizerische Bundesamt für Zivilluftfahrt ist das auch "nicht absehbar". Mit der jetzt beantragten Teilgenehmigung ist deutsches Hoheitsgebiet nicht von Überflügen betroffen. Die geänderten Abflugrouten können ohne deutsche Beteiligung geändert werden.

Nach Information der Verwaltung am gestrigen Montag im Fachausschuss führt die beantragte Teilgenehmigung gleichwohl zu einer Mehrbelastung der südbadischen Region. Die Flugzeuge würden dichter an Deutschland herangeführt. Die dem schweizerischen Gesuch zugrunde liegende Fluglärmbelastung zeige, dass sich die 43 Db(A)-Linie in der ersten Nachtstunde erstmals bis nach Deutschland erstrecken wird.

Der derzeit geltende Status Quo ist, so Landrat Sven Hinterseh, "viel besser" als die beantragte Teilgenehmigung. Diese umfasst insbesondere die Absenkung der Mindesthöhe bei Starts von vierstrahligen Flugzeugen von Piste 32. Schwere vier-motorige Langstreckenflugzeuge können die Mindesthöhe oftmals nicht erreichen.