Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei der Führerscheinstelle in der Außenstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis in Donaueschingen wird ab Mittwoch, 1. Februar ein wöchentlicher Servicetag eingeführt. Der Servicetag erfolgt nun, nachdem die Führerscheinstelle länger krankheitsbedingt geschlossen war. Am Servicetag ist eine Sachbearbeiterin einmal wöchentlich mittwochs während der üblichen Öffnungszeiten in der Außenstelle Donaueschingen präsent, um Bürger in allen Führerscheinangelegenheiten zu beraten. Es ist erforderlich, vorab einen Termin mit der Führerscheinstelle zu vereinbaren. Dies ist unter folgenden Telefonnummern möglich: 07721/91 37 40 3, 7411, 7412, 7413, oder 7414. Informationen zum Thema Führerschein können der Homepage des Landratsamtes unter www.lrasbk.de entnommen werden.