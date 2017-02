Villingen-Schwenningen Senioren schwingen das Tanzbein

VS-Villingen. "Ich bin ja ums Tanzen betrogen worden" – ­ Ilse Siebert versäumt keinen Tanznachmittag in der Seniorenbegegnungsstätte am Romäusturm. Die 94-Jährige war 17, als der Krieg ausbrach. Um was sie damals gebracht wurde, holt sie inzwischen an jedem Montagnachmittag nach, wenn Christel May und ­Günter Reisgies zum Tanzcafé der Senioren-Volkshochschule (VHS) laden.