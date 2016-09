Villingen-Schwenningen "Seid Ihr denn alle wahnsinnig?!"

"Behandle andere so wie Du behandelt werden willst?" Klar. "Seid Ihr denn völlig wahnsinnig?", herrschte er die Gut-Meinenden an, Gereon Jörn wischte Omas guten Rat mit einem Handstreich vom Tisch. Hochgezogene Augenbrauen, verblüffte Augenpaare blickten den Coach an. "Mit wem kommst Du dann klar? Genau! Mit Menschen, die genauso ticken wie Du selbst." So hatten das die meisten ja noch gar nicht betrachtet. Egal ob der Chef ein Choleriker (rot – zielbewusst, dominant, fordernd), ein Melancholiker (blau – besonnen, analytisch, korrekt), ein Phlegmatiker (grün – aufmunternd, sozial, mitfühlend) oder ein Sanguiniker (gelb – enthusiastisch, umgänglich, auffallend) ist, Jörn gab den Zuhörern nicht nur ein Schema an die Hand, wie sie ihr Gegenüber richtig einordnen können. Er zeigte auch auf, worauf es welcher Sorte Mensch besonders ankommt – und damit, mit welcher Verhaltensweise man hier letztlich Erfolg hat.

Trotz riesigen Inputs artete das Referat nicht in trockene Wissensvermittlung aus – das hätte Tim auch gar nicht klaglos mitgemacht, ebenso wenig wie die übrigen meist jugendlichen Zuhörer. Nein, Jörn sprach ihre Sprache, servierte wohl dosiert Joke um Joke, um dann wieder zum Ernst des Themas zurückzukehren.

Und ganz am Ende, als er einen Exkurs zum Thema Selbstwertgefühl hielt, waren die Lachsalven verstummt. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören.

Und dann wusste jeder: Egal ob rot, grün, gelb oder blau, reich oder arm, mit iPhone dekoriert oder nicht – "es sagt überhaupt nichts über den Wert aus, den Du als Mensch hast, denn Du bist eine einzigartige Sammlung aus Fähigkeiten und Fertigkeiten, das macht Dich wertvoll."