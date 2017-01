VS-Schwenningen - "D' Narrenzunft geht baden" - und viele Zuschauer gingen beim Eröffnungsball begeistert mit: Bei ihrem gut vierstündigen Programm tauchten die Narren in die bunte Unterwasserwelt des Beethovenhauses, in der so einiges Kuriose, Witziges und Fantasievolles hervorkam.