Villingen-Schwenningen Schweiz hat keinen Plan B zu Flughafen

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). So hat der Flughafen Zürich beim Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt am 31. Mai die Teilgenehmigung für das BR 2014 beantragt, soweit dieses, unter Verzicht auf die Inanspruchnahme deutschen Luftraumes allein auf Schweizer Gebiet umgesetzt werden kann. Der Landkreis Schwarzwald-Baar sei vom Bundesamt für Zivilluftfahrt unterrichtet worden, erklärte das Landratsamt Schwarzwald-Baar ."Den Gesuchsunterlagen liegen neue Lärmberechnungen bei. Diese zeigen, dass mit der Teilgenehmigung eine Lärmzunahme in der süddeutschen Region verbunden ist". Die betroffenen Landkreise Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar wollen eine gemeinsame Stellungnahme gegenüber dem BAZL abgeben. Dessen Sprecher Urs Holderegger erklärte zur Frage, was passiere, wenn Bundeverkehrsminister Alexander Dobrindt dem Schweizer Wunsch nicht zustimme: "Einen Plan B haben wir noch nicht."