VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Mittwoch, 5. Juli eine Wanderung am Großen Heuberg. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwanderer laufen von Gnadenweiler über Bärenthal-Felstor-Himmel zurück nach Bärenthal (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer gehen auf dem Kapellenrundweg Gnadenweiler. Ein Besuch der Kapelle "Maria Mutter Europas" ist möglich (Dauer etwa eine Stunde). Die Schlusseinkehr findet in Bärenthal(-Gnadenweiler) im Café Kapellenblick statt. Der Fahrpreis zu dieser Tour beträgt neun Euro. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 4. Juli, 12 Uhr bei der Firma Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27 möglich. Wanderführer sind Kuno Burger und Richard Schmidt, Telefon 07721/9 16 87 20.