Villingen-Schwenningen Schüler vor großem Publikum

Das bunte Programm ­gestern Nachmittag zeigte auf, wie viele Möglichkeiten sie dabei haben. Von einer Bauchtanzgruppe, über eine "Delfinklasse" mit lauter Erstklass-Experten bis zum allerersten Auftritt der Klasse 3a, die seit dem Schuljahresbeginn in Kooperation mit der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen sowie der Musikakademie VS an Ukulelen und Saxonetten ausgebildet werden, reichte das Bühnengeschehen.

Zuschauen und Mitklatschen macht hungrig und durstig. Für die Bewirtung in der Pause sorgten die Sechstklässler, die sich damit ihre anstehende Reise nach Straßburg finanzieren.