Villingen-Schwenningen Schüler spüren Biber nach und gehen auf den Bauernhof

Naturparkschule wird, wer sich mit den Themen Natur und Kultur im direkten Umfeld des Schulstandortes beschäftigt, und das haben die Erst- bis Viertklässler ausgiebig getan. Sie waren auf dem Bauernhof der Familie ­Ettwein in Pfaffenweiler und gingen unter anderem der Frage nach, wie aus Milch Butter wird. Sie schauten einem Kartoffelbauern über die Schulter und erarbeiteten den Werdegang der Kartoffel zu den Pommes Frites. Sie durften zusammen mit Förster Werner Zeitvogel dem Biber auf den Pelz rücken, und sie beschäftigten sich mit dem Wunderwerk eines Ameisenbaues.

Claudia Reichmann und Ortsvorsteher Martin Straßacker begrüßten am Donnerstagabend neben den Schülern und deren Eltern auch viele außerschulische Kooperationspartner sowie Vertreter des Naturparks Südschwarzwald. Claudia Reichmann erläuterte ihre Idee, Naturparkschule zu werden. Erfahrungen in der Natur zu sammeln, um achtsam und nachhaltig mit ihr umzugehen, das sei oberstes Ziel, das sich auch nach der Bewerbungsphase und Auszeichnung fortsetzen werde. "Die Kinder entwickeln dabei Kompetenzen, um die Zukunft aktiv und eigenverantwortlich mitzugestalten", ergänzte Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturparks Südschwarzwald, der das Zertifikat überreichte.

Die Zertifizierungsfeier wurde von den Schülern selbst mit Liedern, Tänzen und einem selbst geschriebenen Theaterstück umrahmt. An verschiedenen Stationen erhielt man detaillierte Ein­blicke in die Naturerlebnisse. Ganz genau schaute dabei Ilka Kreilinger, Leiterin der Warenbergschule in Villingen, hin: "Wir wollen auch Naturparkschule werden".