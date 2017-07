Villingen-Schwenningen Schüler haben Herz für Patienten

Die Klasse hatte einen Kuchenverkauf organisiert und sich dazu entschlossen, die Hälfte ihres Erlöses an die Nachsorgeklinik Tannheim zu spenden. "Persönlich finde ich es klasse, wenn sich junge Leute so engagieren, denn viele unserer Patienten sind genau in dem Alter", lobt Thomas Müller.

Als Dankeschön und Einblick in die Klinik brachte Thomas Müller der Klasse eine DVD und ein Buch über die Tannheimer Nachsorgeklinik mit. Die Nachsorgeklinik Tannheim sei auch nach fast 20 Jahren Existenz weiterhin auf Spenden angewiesen, sagte er. Die Klasse 8a mit Klassenlehrerin Corinna Merkle könne durchaus stolz auf sich sein, denn mit ihrer Spende habe sie zum einen die Durchschnittsspende von 80 Euro bei weitem übertroffen und könne so krebs-, herz- und mukoviszidosekranke Patienten zusammen mit ihren Familien unterstützen.