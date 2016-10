Villingen-Schwenningen Schüler gestalten Werke über Gesundheit

Am Freitagabend wurde in einer Feierstunde die Vernissage im Gebäude der Krankenkasse eröffnet. Viele interessierte Besucher schauten sich ganz genau an, welche beachtlichen Werke die Schüler ausgestellt hatten. Da sind Tonfiguren zu dem Thema "Blick auf mich" von der Kursstufe zwei des Gymnasiums zu sehen. Eine Material-Assemblage zeigt ein Herz, das "Herz der Freiheit", "Defined Muscles" sind zu sehen sowie unter anderem eine magere Jeans, die aussagt, dass die Besitzerin dieser Jeans ausgehungert ist, da sie sich hässlich fühlt. Die Folgen sind Ausgrenzung und das Gefühl, alleine zu sein.

Der Chor des Schulverbunds eröffnete die Feierstunde mit dem Lied "Sei nicht so hart zu Dir". Frank Hauger von der Schwenninger Krankenkasse erklärte, dass nur mit einem gesunden Geist in einem gesunden Körper der Schulalltag mit Erfolg zu bestehen sei. Die Schulen am Deutenberg beschäftigen sich früh mit der Prävention, um falsche Ernährung, Bewegungsmangel und den daraus entstehenden Stress zu verhindern. Bernd Ellinger vom Schulverbund und Manfred Koschek, Leiter des Gymnasiums, betonten, wie wichtig es sei, sich selbst zu akzeptieren mit allen Vorzügen und auch Schwächen.

Die Schülerin Jessica las eindrucksvoll von einem Mädchen vor, wie diese sich fühlte. "Wie wird meine Zukunft aussehen, ich hatte Ängste, ich dachte immer, dass sich nichts verändert, wenn ich sterbe", las sie von dem Mädchen, das sich selbst ritzte und natürlich auch von Mitmenschen gemobbt wurde.