Villingen-Schwenningen Schroff-Archiv im Internet verschollen

Nun beantwortete Heinrich Maulhardt, Leiter des städtischen Archivs, eine Anfrage und vermittelte dabei auch die juristischen Hintergründe. Dabei geht es um Caroline Klausmann, Tochter von Herbert Schroff. "Die Stadt Villingen-Schwenningen hat 2015 von Caroline Klausmann die Bildersammlung Herbert Schroff mit allen Rechten käuflich erworben", erklärte Maulhardt auf Anfrage. Davon ausgenommen seien allerdings die Nutzungsrechte, die Herbert Schroff bereits zu Lebzeiten 2007 an Wolfgang Berweck und weitere Personen als Vertragspartner veräußert habe. Damit nun die Stadt die Sammlung nutzen könne, so Maulhardt weiter, habe man 2014 einen Lizenz- und Nutzungsvertrag mit Wolfgang Berweck und eben den weiteren Personen gemacht. In der Folge besitze Caroline Klausmann seither jedoch keine Verwertungsrechte mehr an der Sammlung.

Den eigentlichen Internetauftritt aus 2007 mit dem Schroff’schen Domain-Namen, so Maulhardt, hätten damals die Käufer der Nutzungsrechte mit Ralf Ganter von der Firma Südpol geschaffen.

Abschließend markiert Heinrich Maulhardt schriftlich, dass man sich wegen des "Verschwindens" der Domain samt deren hundertfachem Bild-Inhalt an die Erwerber der Nutzungsrechte oder eben an Südpol wenden solle. Letztlich kann also wohl nur noch Ralf Ganter weiteren Aufschluss geben. Ganter hat sich zu dem Fall indes noch nicht geäußert.