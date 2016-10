Villingen-Schwenningen Schlachthaus soll bald fertig sein

Die Historie

Gemessen am Baufortschritt geht Kern-Epple davon aus, dass die Arbeiten zur Umwandlung des ehemaligen Schlachthauses in Räumlichkeiten für die Feuerwehr noch dieses Jahr zum Abschluss kommen. In diesem Zusammenhang erinnerte sie daran, dass die Maßnahme erstmals mit der Aufgabe des Schlachthauses vor acht Jahren zur Sprache kam, eine frühere Umsetzung jedoch an der Finanzierbarkeit scheiterte.

In dem zusätzlichen Raum will die Feuerwehr die Spinde für die Einsatzkleidung unterbringen, die momentan noch in der Halle, dicht an den Fahrzeugen stehen.