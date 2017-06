Schaufensterpuppen in den Uniformen aller am 21. bis 23. Juli zum Landestreffen erwarteten Bürgerwehren und -milizen sollen demnächst die Schaufenster des Villinger Einzelhandels schmücken. Auch eine Puppe in der Uniform des Grenadier-Corps Villingen wird dabei sein. Am Mittwochabend kamen die Zeugwarte zum Teil von weither, unter anderem aus Weinheim und Bretten, in die Katzenmusikhalle, um Dominik Schaaf (rechts) und Karin Gambin ihre Kostbarkeiten zu übergeben und – so wie hier Heinrich Regenscheit von der Bürgermiliz Sipplingen – beim Anziehen der insgesamt 26 Puppen zu helfen. Bis auf die Waffen – die auszustellen sei verboten, weiß Landeskommandant Hans-Joachim Böhm von der Historischen Bürgerwehr Villingen. Ganz toll fände der Veranstalter, wenn die in der Innenstadt lebenden Bürger an jenem Wochenende auch ihre Häuser mit Flaggen oder Bändern schmücken würden, sagt Schaaf. Wer keine eigenen Ideen hat, kann bei "Blumen und Ambiente" in der Färberstraße fertig dekorierte Reisigbüschel bestellen. Foto: Heinig